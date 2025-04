Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse Localiza Caminhão Furtado em Plantação de Cana

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse recuperou, na tarde de terça-feira (8), um caminhão VW 24.280 CRM 6X2 que havia sido furtado na cidade de Sumaré. A ação bem-sucedida ocorreu por volta das 16h30, na zona rural do município, no bairro Recreio Campestre.

A ocorrência mobilizou as equipes Charlie da GCM, com apoio das viaturas 020 e 018. A operação contou com a participação do Inspetor Pereira e dos GCMs 3ª CL Guimarães, 3ª CL Mendes, 3ª CL Oliveira e 3ª CL Luana. O monitoramento e coordenação da ação foram conduzidos pelo Inspetor Folester.

Segundo o relatório da corporação, a GCM foi informada sobre a possível localização do veículo furtado, que estava sendo rastreado e indicava estar escondido em uma plantação de cana-de-açúcar, nos fundos do Posto Rota 340. As equipes se dirigiram até o ponto indicado e conseguiram localizar o caminhão com apoio do serviço de monitoramento.

Após a recuperação, o veículo foi conduzido até o Posto Rota 340, onde os agentes aguardaram a chegada do proprietário, que recebeu o bem de volta em segurança.

A ação demonstra a eficiência e rapidez da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse no enfrentamento à criminalidade, em especial no combate ao furto de veículos na região.