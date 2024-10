JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA’ ATENDE O BAIRRO ROSEIRA DE BAIXO NESTA SEXTA

A próxima edição do programa Jaguariúna Solidária será realizada nesta sexta-feira, dia 25 de outubro, no Parque Américo Tonietti, no bairro Roseira de Baixo.

Os moradores do bairro serão atendidos pela equipe do programa das 9h às 16h.

As famílias que vivem em situação de vulnerabilidade podem retirar as doações de roupas, calçados, acessórios e brinquedos. Segundo o Fundo Social, é necessário apresentar o Cartão Cidadão.

O Fundo Social também orienta as pessoas a levarem sacolas para facilitar o transporte das doações.

O Parque Américo Tonietti fica na Avenida dos Ipês, s/ nº.

Foto: arquivo