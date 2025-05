Voleibol da Melhor Idade de Amparo começa com vitórias na Copa Jaguariúna

No sábado, 10, o voleibol da Melhor Idade de Amparo estreou com vitórias na Copa Jaguariúna.

Os jogos, com a categoria 60+, aconteceram no Ginásio Azulão, em Jaguariúna. O time venceu os confrontos contra Valinhos, por 2 sets a 0 e Clube Andorinhas, de Campinas, por 2 sets a 1, com parciais de 13 a 15; duplo 17 a 15.

Cleide, Cláudia Kosque, Rita Bianchini, Márcia, Cali, Marli Sala, Rita Jaconi, Léia, Cris Souza, Helô, Marleni e Dinorah jogaram por Amparo.

A equipe foi orientada pela professora Cassandra e o auxiliar Rone. O time amparense conta com apoio de Supermercados Antonelli e Café Toninho.