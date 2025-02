JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA LEVA SERVIÇOS E APOIO AO BAIRRO FLORIANÓPOLIS

O Fundo Social de Solidariedade vai realizar mais uma edição do programa Jaguariúna Solidária no próximo dia 20 de fevereiro. Dessa vez, a ação vai acontecer no Parque José Pires Júnior, no bairro Florianópolis, das 9h às 16h.

Assim como aconteceu nas duas primeiras edições do programa, em janeiro, haverá também serviços itinerantes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Cadastro Único, que estarão disponíveis à população das 9h às 12h. Essas equipes móveis levarão atendimento e orientações diretamente à comunidade, ampliando o alcance dos serviços sociais prestados pela prefeitura.

O programa Jaguariúna Solidária oferece apoio e serviços às famílias, além de doações de roupas, sapatos e acessórios arrecadados.

Serviço:

Jaguariúna Solidária

Local: Parque José Pires Júnior, no Florianópolis

Dia: 20/02

Horário: 9h às 16h