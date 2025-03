Rodada do Futebol Amador de Campinas tem goleada histórica de dois dígitos

(foto) O time Meninos da Vila Rica, de uniforme claro, estreou com vitória diante do Unidos ST

No domingo, a bola correu solta nas praças municipais de esportes e nos campos de parceiros. No Parque Valência teve chuva de gols em uma goleada de 14 a 0

O complemento da 1ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas Série Ouro C ocorreu domingo, dia 23 de março, com a disputa de quinze jogos e um total de 71 gols, uma média de 4,7 por partida. A entrada é gratuita e os jogos acontecem nas praças municipais de esportes e nos campos de parceiros. Uma partida foi adiada devido a morte de um dirigente do Lyon FC.

A goleada do Milan Satélite Iris sobre o Santa Inês/Gazeio por 14 a 0, além de potencializar a estatística de gols marcados, entrou para a história das dezessete edições do campeonato, como o maior placar registrado da Série C até aqui. Na abertura da competição, dia 16 de março, o Futebol Clube Mato Seco também goleou o Amadores do Futebol por 8 a 0.

Com a 1ª rodada praticamente concluída, o grupo 9, formado por Unidos do Morro, União Sigrist, Firenze Futebol Clube e Caxinha Futebol Clube, é o mais equilibrado até o momento, pois os jogos terminaram empatados.

RESULTADOS DOS JOGOS

Praça de Esportes Tancredo Neves (Tancredão)

Endereço: Av. das Amoreiras, 12591 – Jardim Novo Campos Elíseos

Função Jardim Telesp 2 x 0 Jardim Marisa FC

Três Ponte FC 2 x 5 Unidos Pq. Cidade

Relíquias 1 x 3 Club Atlético Lafayette

Unidos do Morro 3 x 3 União Sigrist

Praça Barão de Campinas (Carlos Lourenço)

Endereço: Rua Dr. Paulo Decourt S/N – Jardim Carlos Lourenço

Caxinha FC 2 x 2 Firenze FC

Itayu FC 0 x 6 SC Azulão

Ousados FC 3 x 1 Real Bahia

Bosque Ferdinando Tilli (Bosquinho) Pq Valência

Endereço: Rua Benedito Cândido Ramos, s/n- Pq.Valência

Milan Satélite Iris 14 x 0 Santa Inês/Gazeio

Athlético FC 0 x 1 Furacão FC

Leões FC x Lyon FC (jogo adiado para 27/3)

Praça Jd.Fernanda

Endereço: Rua Asdrúbal Ferreira Batista, 2-160 – Jardim Fernanda

SPT Sociedade 1 x 1 Real Piauí

Arena Campo Belo

Endereço: Rua Irineu dos Santos, 279 – Jardim Campo Belo

Renovação FC 2 x 2 Borussia Vila Padre Anchieta

União CB 1 x 2 Lazio Rossin

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

Endereço: Rua João Batista Morato do Canto, s/nº – São Bernardo

Santa Lúcia Favela 3 x 2 Império JSA

Meninos da Vila Rica 4 x 2 Unidos ST

Praça De Esportes Domingos Peres Flores

Endereço: Rua Maria Ester Bueno, 120 – Dic II

Família Futebol Clube 2 x 1 Atlético Metanópolis