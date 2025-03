Tênis de mesa retorna às competições e volta com medalhas de Rio Claro

A equipe de tênis de mesa da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) de Itapira retornou com bons resultados da segunda etapa da Liga Paulista de Tênis de Mesa, em Rio Claro (SP), no domingo (16). O torneio marcou o retorno da modalidade às competições após cinco anos e a delegação foi chefiada pela professora Cátia da Silva, que reassumiu o comando do time em agosto de 2024.

Um total de 15 atletas representaram Itapira na competição que reuniu mais de 200 mesatenistas de 25 cidades. Destaque para Júlio César Clementino de Souza, segundo colocado na categoria rating entrada. Arian Francisco Marella Cremasco foi o terceiro no rating entrada e Maicom Michel Soares Ribeiro Filho conquistou a terceira posição na juvenil 2 (sub19). Já Aylton Brandão Filho foi o quinto colocado na V50.

A competição premiou os atletas até a oitava posição e rendeu pontos no ranking nacional, já que a Liga é federada e os atletas estão, assim, devidamente cadastrados na CBTM (Confederação Brasileira de Tênis de Mesa).