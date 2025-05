JAGUARIÚNA TERÁ PROGRAMAÇÃO DO ‘MAIO LARANJA’ NO PRÓXIMO DIA 17

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, vai realizar no próximo dia 17 de maio uma programação especial voltada ao Maio Laranja, dedicado à luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Às 9h, haverá caminhada de conscientização com circulação na Praça Umbelina Bueno, no Centro, e distribuição de bottons e materiais informativos.

Em seguida, às 10h, haverá roda de conversa sobre o Maio Laranja, com discussão sobre a importância da data e como identificar sinais de violência e proteger crianças e adolescentes.

A campanha é uma iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.