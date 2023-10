JAGUARIÚNA TERÁ PROJETO ‘NA PISTA CERTA’ NO PARQUE SERRA DOURADA

Foto: Ivair Oliveira

Jaguariúna vai receber na próxima semana o projeto Na Pista Certa, promovido pela Fundação Mapfre com o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O evento vai acontecer de 23 a 27 de outubro, das 8h às 10h30h e das 13h30h às 15h30, no Parque Serra Dourada e é voltado para crianças dos 4º e 6º anos da rede municipal de ensino.

O projeto apresenta o conceito de educação viária na infância. Segundo a Fundação Mapfre, “a iniciativa é direcionada a crianças que participam de experiências lúdicas e pedagógicas realizadas em um espaço cenográfico de 600m² com estrutura modular e itinerante”.

A estrutura do projeto Na Pista Certa é montada para simular uma cidade com ruas, edifícios e sinalizações de trânsito. Em um passeio divertido, as crianças participantes assistem a uma apresentação de teatro que traz princípios de cidadania, meio ambiente e segurança viária. Em seguida, elas colocam em prática o que aprenderam pilotando triciclo infantil ou bicicleta.

Nessas atividades, os pequenos participantes aprendem de forma lúdica a importância da sinalização viária, das regras de convivência e de valores como solidariedade, respeito, inclusão e gentileza para a segurança e integridade de todos que fazem parte da sociedade.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, todos os dias também haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para as crianças.