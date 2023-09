JAGUARIÚNA VAI GANHAR PRIMEIRO PARQUE PARA CACHORROS NO DIA 12

Os moradores de Jaguariúna passam a contar com uma área exclusiva para passeio com seus cães de estimação. O primeiro ParCão, parque para cachorros, de Jaguariúna será inaugurado no próximo dia 12 de setembro, aniversário de Jaguariúna, às 10h, como parte das comemorações dos 69 anos da cidade.

O novo espaço foi realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e está localizado no Parque dos Lagos.

A área conta com pista com obstáculos para os cães se exercitarem junto com os tutores, chamada de “Agility”, outra área para cães de grande e médio portes e uma terceira área para cães de pequeno porte.

Placas informativas sinalizam o espaço, além de lixeiras e bancos temáticos, em formato de cachorro e de osso, uma estátua tridimensional em formato de cão e um pórtico de entrada completam o espaço.

Também foram instalados banheiros públicos próximo ao ParCão, o que dá mais conforto aos usuários.

Fotos: Ivair Oliveira