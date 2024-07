JAGUARIÚNA VAI RECEBER PROJETO ‘BRINCANDO NA PRAÇA’ NO PRÓXIMO DIA 14

Jaguariúna vai receber no próximo dia 14 de julho o projeto Brincando na Praça. As atividades vão acontecer no Parque Serra Dourada, das 10h às 17h, com entrada gratuita. O projeto conta com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

O evento oferecerá a toda a família atividades voltadas ao lazer, recreação e esportes, como vôlei, basquete, futebol, tênis, peteca, aula de dança, jogos de tabuleiro, cama elástica, damas gigantes, além de aferição de pressão arterial.

O Brincando na Praça é realizado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, através da Diretoria de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte, incentivado pela empresa Mahle e executado pela RMC Esportes.