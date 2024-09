JAGUARIÚNA VENCE PELA 6ª VEZ O PRÊMIO CONNECTED SMART CITIES DE CIDADE MAIS INTELIGENTE E CONECTADA DO BRASIL

Município também obtém 1º lugar nos eixos Educação, Saúde e Urbanismo e é a mais bem colocada da RMC no ranking nacional

Jaguariúna conquistou, pela sexta vez consecutiva, o prêmio de cidade brasileira mais inteligente e conectada pelo ranking Connected Smart Cities 2024, promovido pela consultoria Urban Systems e divulgado nesta terça-feira, dia 3 de setembro, em São Paulo. A cidade também conquistou o primeiro lugar em três importantes eixos (Educação, Saúde e Urbanismo), além de ser mais uma vez o município da Região Metropolitana de Campinas (RMC) mais bem colocado no ranking nacional do levantamento, no qual ocupa a 11ª colocação geral dentre as 656 cidades analisadas – uma posição acima em relação ao estudo de 2023. Jaguariúna está à frente de capitais como Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife e da metrópole Campinas.

O Ranking Connected Smart Cities coleta dados e informações de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, segundo o Censo IBGE. O estudo leva em conta vários indicadores, como mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. O trabalho desenvolvido pela Prefeitura possibilitou o bom desempenho do município em todas essas áreas. Jaguariúna concorre na categoria de municípios de 50 mil a 100 mil habitantes.

No recorte Urbanismo, o levantamento destacou que Jaguariúna “conta com investimento per capita de R$ 1.145,96 por habitante em urbanismo, oferece emissão de alvará no site da prefeitura e conta com cadastro imobiliário informatizado, georreferenciado e disponibilização ao cidadão”.

Já no recorte Saúde, o estudo destacou que Jaguariúna se destaca “com 480,63 médicos por 100 mil habitantes, investimento per capita em saúde de R$ 2.970,99 e índice de mortalidade infantil de 8,0 para cada mil nascidos vivos”, além de “100% de água encanada no município, 98,2% de atendimento na coleta de esgoto e 73% de tratamento do esgoto coletado (…), 83% de cobertura da coleta de resíduos residenciais, segundo dados do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento”.

Em Educação, Jaguariúna é destaque pela primeira colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2023 na RMC, com notas acima das médias estadual e nacional, além da rede pública de ensino contar com educação criativa e o projeto Escola Conectada.

“É com imenso orgulho que celebramos mais uma vez o reconhecimento de Jaguariúna como a cidade mais inteligente e conectada do Brasil na categoria de municípios entre 50 mil e 100 mil habitantes. Conquistar este título pela sexta vez consecutiva no ranking Connected Smart Cities 2024 é a confirmação de que estamos no caminho certo, sempre colocando o bem-estar da nossa população em primeiro lugar”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

O Ranking Connected Smart Cities é realizado pela Urban Systems, em parceria com a Necta, através de metodologia própria, com o objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil através de 74 indicadores que retratam inteligência, conexão e sustentabilidade.

Confira a íntegra do ranking no link: https://ranking.connectedsmartcities.com.br/

RELAÇÃO DAS 15 PRIMEIRAS CIDADES:

1º Florianópolis – SC

2º Vitória – ES

3º São Paulo – SP

4º Curitiba – PR

5º Niterói – RJ

6º Balneário Camboriú – SC

7º São Caetano do Sul – SP

8º Belo Horizonte – MG

9º Barueri – SP

10º Salvador – BA

11º Jaguariúna – SP

12º Santana de Parnaíba – SP

13º Rio de Janeiro – RJ

14º Santos – SP

15º Campo Grande – MS

Fotos: Raphael Luna