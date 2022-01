JAGUARIÚNA ZERA FILA DE ESPERA PARA O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Com a liberação pelo Governo Federal de 500 novas famílias beneficiárias, Jaguariúna zerou neste mês a fila de espera do programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família.

Segundo a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, os novos benefícios já entram na folha de pagamento de janeiro e encerram uma espera que chegava há quase dois anos.

Ainda de acordo com a Secretaria de Assistência Social, o programa Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal per capita entre R$ 100,01 e R$ 200,00, e extrema pobreza, com renda familiar mensal per capita de até 100,00.

APLICATIVO

Para poder sacar o recurso, os novos beneficiários devem baixar o aplicativo Caixa Tem e seguir as orientações. Confira no calendário o dia de pagamento e no link abaixo se é beneficiário do programa.

Acesse o link: https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/fotos/servicos/56/mg/Folha%20de%20Pagamento%20Janeiro_2022.pdf

Mais informações pelo telefone 111 ou WhatsApp (19) 99839-1728.