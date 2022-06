JAGURIÚNA TORNA OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARAS EM ESCOLAS DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA

A Prefeitura de Jaguariúna tornou obrigatório o uso de máscaras em escolas das redes pública e privada de ensino do município. A determinação consta do Decreto Municipal nº 4.436, publicado na edição da Imprensa Oficial da última sexta-feira, dia 10 de junho, e já está em vigor.

Segundo o decreto, a medida de prevenção se justifica pelo “aumento de novos casos de Covid-19 nas últimas semanas no Município de Jaguariúna” e pela “necessidade de adoção de novas medidas de prevenção com o fito de coibir a proliferação do contágio pela Covid-19”, além de levar em conta recomendação da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe técnica da Vigilância Epidemiológica.

Ainda de acordo com o decreto municipal, “a Secretaria Municipal de Saúde manterá o monitoramento da evolução da pandemia da Covid-19 no Município de Jaguariúna, por meio de análises epidemiológicas, podendo elaborar novas recomendações a qualquer tempo, considerando as diretrizes emanadas pelas demais autoridades de saúde”.