Jair Bolsonaro confirma que testou positivo para covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou na manhã desta terça-feira, dia 7 de julho, que testou positivo para covid-19. Segundo o próprio presidente, nesta segunda feira ele sentiu alguns sintomas da doença e depois de fazer uma tomografia dos pulmões, fez o exame para covid-19 em Brasília. O resultado foi divulgado no final da manhã desta terça-feira.

Segundo o presidente, ele começou a sentir uma certa indisposição neste domingo, dia 5, que se agravou na segunda-feira, com cansaço, indisposição e febre de 38 graus. “O médico da presidência, apontou para a possibilidade de contaminação por covid-19, fui fazer uma tomografia no hospital. A equipe médica decidiu dar hidroxicloroquina e azitromicina. Como acordo muito durante a noite, depois da meia-noite senti uma melhora, às 5 da manhã tomei a segunda dose e estou me sentindo bem”, afirmou.

Em nota oficial, a Secretaria Especial de Comunicação Social disse que o estado de saúde do presidente é bom. “O resultado do teste de covid-19 feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite dessa segunda-feira, 6, e disponibilizado na manhã de hoje, 7, apresentou diagnóstico positivo. O presidente mantém bom estado de saúde e está, nesse momento, no Palácio da Alvorada”, disse o comunicado