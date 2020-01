JH – Holambra passa a ter vacinação em todas as unidades de saúde a partir de segunda

O trabalho de imunização será realizado em dias e horários específicos (confira abaixo) e tem como objetivo facilitar o acesso às doses

Todas as unidades de saúde de Holambra passam, a partir de segunda-feira, 20 de janeiro, a contar com sala de vacinas. O trabalho de imunização será realizado em dias e horários específicos (confira abaixo) e tem como objetivo facilitar o acesso às doses.

O serviço era, até agora, oferecido apenas na Policlínica Municipal e no Posto de Saúde da Família (PSF) Santa Margarida, no bairro Jardim das Tulipas.

“Queremos garantir que os holambrenses sejam vacinados perto de casa, na unidade em que são atendidos normalmente”, explica o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

Segundo ele, serão disponibilizadas nos PSFs as vacinas do Programa Nacional de Imunização – exceto a dose contra a tuberculose (BCG), que continua a ser oferecida somente na Policlínica Municipal às quartas-feiras, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

“O objetivo é otimizar o uso desta vacina, já que ela conta com 10 doses e tem validade de apenas seis horas depois que o frasco é aberto”, disse.

Valmir ressaltou ainda a importância da apresentação da caderneta de vacinação no ato da imunização, com a finalidade de mantê-la em dia. Durante o período de reforma, pacientes do bairro Palmeiras estão sendo atendidos no PSF Imigrantes.

Confira os horários de atendimento para vacinação em cada unidade:

PSF Fundão

Quarta-feira, das 13h30 às 15h30

PSF Imigrantes

Terça-feira e sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30

PSF Santa Margarida

Segunda-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 15h

Quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 15h

Policlínica Municipal

Segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h

Vacina BCG às quartas-feiras, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h