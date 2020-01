JH – SÃO PAULO: Estado enfrentou epidemia com 442 mil casos de suspeitas de dengue em 2019

São Paulo passou por epidemia de dengue, em 2019, com 442 mil casos de suspeita da doença. O número de suspeitas de chikungunya foi de 1.570 e de zika, 694 casos.

O tipo 2 da dengue, que circulou pelo estado de São Paulo no ano passado, torna a doença mais grave. O vírus é mais agressivo que o sorotipo 1, comum no estado nas últimas décadas.

Em 2020, e com a chegada do período chuvoso, os municípios paulistas podem, mais uma vez, enfrentar altas infestações do mosquito transmissor, o Aedes Aegypti.

Por enquanto, o risco de infestação de dengue, chikungunya e zika, ainda está em patamar tolerável, segundo as autoridades do estado. No entanto, e se a população não fizer sua parte, ou seja, realizar ações de prevenções a proliferação do mosquito transmissor, o quadro pode se agravar nas cidades de São Paulo, como explica o superintendente do Centro de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde do Estado, Marcos Boulos.

“Surpreendentemente, para nós, já estamos próximos ao verão e a infestação não está tão grande. Nós esperávamos que estivesse maior, mas a preocupação existe sim, porque estamos chegando a uma época em que a chuva deve aumentar e a infestação também. Todas as pessoas devem estar preocupadas com a possibilidade de haver uma proliferação do mosquito em sua casa.”

Bruna Costa, de 27 anos, foi infectada com o zika vírus. O bairro onde mora enfrentou infestação do mosquito transmissor, período em que ela e partes próximos foram contaminados.

“A zika é uma coisa horrível, ela dá muita dor no corpo, no estômago, falta de apetite, fiquei sem disposição alguma. A única coisa que eu queria era ficar deitada dormindo. O que eu mais senti foram dores no estômago e cabeça. Tenho enxaqueca e, com a zika, ela tende a piorar. Meu pai pegou dengue três vezes. Hoje não sinto nada, mas é realmente terrível”.

Os principais focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika estão nos domicílios. Por isso, é importante que a população faça limpezas rotineiras em lugares possíveis de se transformarem em criadouros, como caixa-d’água e ralos.

É preciso verificar se existe entupimento nas calhas do telhado e eliminar pratos de vasos de planta, copos descartáveis, garrafas PET e pneus. Aliás, pequenos objetos, como tampas de garrafas, podem acumular água no quintal e servir de criadouro para o Aedes Aegypti.

Para denunciar focos do mosquito perto da sua casa, ligue para o número 156. Para mais informações, acesse saude.gov.br/combateaedes.

E você? Já combateu o mosquito hoje? A mudança começa dentro de casa. Proteja a sua família. Para mais informações, acesse saude.gov.br/combateaedes.