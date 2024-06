Jiu Jitsu de Pedreira esteve disputando a Copa do Brasil e o Circuito Paulista

Os atletas do Projeto Social “Lutando pelo Bem” e “Pro Esporte” da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, estiveram disputando a Copa do Brasil, do domingo, 19 de maio, e a 2ª Etapa do Circuito Paulista de Jiu Jitsu, nos dias 25 e 26 de maio de 20204.

Com a orientação do Professor Emerson Godoy, os atletas conquistaram 8 (oito) medalhas durante as competições, sendo: Vitória Cornélio – 2º lugar na Copa do Brasil e 3º lugar no Circuito Paulista; Diego Alone – 2º lugar na Copa do Brasil; Fernando Campaci – 1º lugar na Copa do Brasil; Alerrandra Farias – 1º lugar na Copa do Brasil; Ana Girola – 1º lugar na Copa do Brasil.

“Durante as competições nossos atletas demonstraram comprometimento e determinação em representar Pedreira com excelência e dedicação, parabéns a todos os nossos alunos”, destacou na oportunidade o Professor Emerson Godoy do Projeto “Lutando pelo Bem”.