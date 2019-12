JLA Cerimonial & Assessoria de Eventos realiza o Wedding Factory 2020

A Juliana Longobardi Alves (JLA) Assessoria de Eventos realiza o Wedding Factory 2020, um evento direcionado aos casais que planejam se casar neste próximo ano. O evento irá escolher casais para participar de um projeto que irá realizar o seu casamento dos sonhos.

Os casais podem se inscrever inbox através do facebook ou pelo e-mail jlacerimonialeassessoria@outlook.com

Uma equipe de seleção deve avaliar cada uma das inscrições e convidar para o projeto aqueles que julgar ter a história mais interessante.

Durante a inscrição é preciso responder a uma série de questões, como:

Qual a história do casal? Que tipo de vestido a noiva prefere?

Qual cardápio de buffet os noivos gostariam? Qual o sonho para o grande dia?

Na maioria das questões as respostas são individuais, isto é, devem ser inseridas a resposta da noiva e em seguida do noivo. Para analisar se há sincronia entre o casal e quais os gostos específicos de cada um deles. Também é preciso informar as redes sociais de cada um e inserir fotos dos dois juntos. Postar flyer na rede social e marcar a nossa página. Ter sorte e torcer para serem os sortudos a se casar em 2020.