JOGOS DA MELHOR IDADE: DELEGAÇÃO PARTE RUMO A CASA BRANCA NESTA TERÇA-FEIRA

Mogi Mirim inicia nesta terça-feira (16), a sua participação na 26ª edição dos (Jomi) Jogos Regionais da Melhor Idade. A competição da 4ª Região Esportiva, da qual a cidade faz parte, terá Casa Branca (SP) como sede. Um total de 12 atletas, além de quatro professores, representarão o município no torneio.

A tradicional saída da delegação está marcada para esta terça, a partir das 15h00, do Projeto Mais Vida, programa da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) da Prefeitura que atende a melhor idade com atividades esportivas. O Mais Vida fica no Instituto Coronel João Leite, na Vila Bordignon, próxima ao Centro.

Mogi Mirim está inscrita em seis modalidades: atletismo, buraco, dominó, malha, natação e tênis de mesa. No atletismo, na categoria “C” feminina, Aparecida de Lourdes Batista Oliveira disputará a prova dos 1.000 metros. Ela também está inscrita no dominó ao lado de Vandete Conceição de Godoy.

Já na “E” masculina, Benedito Cecílio Sampaio competirá no arremesso de peso de três quilos e Aparecido Zacharias dos Santos na prova de 700 metros. Eles terão outras modalidades pela frente. Sampaio jogará o tênis de mesa na categoria “C”, enquanto que Zacharias, na “E” da natação, terá os 25 metros nado livres pela frente.

A natação tem ainda outros três atletas. Maria Catarina Cruz José e Myrian Heyden, ambas da “B”, nadarão os 50 costas e os 50 livres. Já na “A”, Mauricio Azevedo Gelber também nadará os 50 costas e os 50 livres. Amelia Biazotto Marangoni e Carmen Lucia Marangoni serão as atletas do buraco. Na malha, Luiz Antonio Vaz e Sergio Aparecido Iamarino brigarão por medalhas para Mogi Mirim.

Os Jogos da Melhor Idade começaram, de fato, na noite desta segunda (15), com o congresso técnico. A abertura oficial será nesta terça (16), às 18h30. O buraco começa no dia 17 e vai até o dia 20, mesmo período do dominó e do tênis de mesa. A malha também começa na quarta, mas segue até domingo (21). A natação será na quinta-feira (18) e o atletismo na sexta-feira (19). O encerramento oficial será no dia 21.