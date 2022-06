Jorge & Mateus comandam sunset em Campinas no mês de agosto

No dia 20 de agosto, Jorge & Mateus estarão comandando a “Sunset Sta. Margarida”. O evento acontece a partir das 15h, na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo. No mesmo dia, também sobem ao palco a dupla Clayton & Romário e o trio Make U Sweat. A realização da festa é da Four Even e do Vidotti Eventos.

Estarão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Área Premium, Side Stage e Camarote. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Quero 2 Ingressos https://quero2ingressos.com.br/Home/WebsiteTickets?eventId=12426, ou na bilheteria do local.

JORGE & MATEUS

Responsáveis por algumas das levadas mais animadas do sertanejo universitário, como “Pode chorar”, “Voa beija-Flor”, “Amo noite e dia”, “A hora é agora”, “Sosseguei”, “Propaganda”, entre outras, os goianos Jorge & Mateus, da cidade de Itumbiara/GO, ganharam projeção nacional e, hoje, são considerados uma das principais duplas do Brasil.

Foi através de um amigo em comum, em 2005, que Jorge, estudante de Direito que participava, sozinho, de muitos festivais de música, e Mateus, que cursava Agronomia e também se apresentava em festas e festivais musicais, tiveram a oportunidade de cantar juntos em um churrasco de amigos. A sintonia foi tão forte, que passaram a fazer shows como dupla. O primeiro foi em 26 de maio de 2005, em uma boate da cidade de Itumbiara.

A dupla resolveu então gravar um CD independente, na garagem da casa de Mateus, com algumas composições próprias e novas roupagens de clássicos da música sertaneja. O repertório agradou e a agenda de apresentações aumentou. Em 2007 nascia o primeiro trabalho, o CD/DVD “Ao Vivo Em Goiânia”, pela gravadora Universal Music.

A repercussão do “Ao Vivo Em Goiânia”, foi tão imediata que a dupla além de ver o seu primeiro grande sucesso, a canção “Pode chorar”, estourar por todo o Brasil, ganhou disco de ouro com o trabalho e assim, a história de Jorge & Mateus foi se construindo.

Em 2008 veio mais uma surpresa agradável: a música “De tanto te querer”, também do CD “Ao Vivo Em Goiânia”, foi escolhida para ser trilha sonora da novela global “A Favorita”. A canção passou a fazer parte da programação de quase todas as rádios brasileiras.

Neste mesmo ano, Jorge & Mateus alcançaram um ineditismo com o projeto chamado “Jorge & Mateus Elétrico”. O trabalho misturava axé, música pop e sertanejo, assim a dupla lançou a micareta sertaneja. Logo depois, se tornaram a primeira dupla sertaneja a fazer parte do maior Carnaval do mundo, em Salvador/BA. Com um espaço conquistado no mercado fonográfico, em 2009, também pela gravadora Universal, a dupla lançou o segundo CD e DVD, “O Mundo É Tão Pequeno”. E, através dos grandes sucessos deste como “Voa beija-flor”, “Vou fazer pirraça” e “Mistérios”, Jorge & Mateus conquistaram disco de platina por alcançarem a marca de 50 mil cópias vendidas.

Com dois CDs e DVDs gravados e uma bem-sucedida turnê pelos Estados Unidos, a dupla decidiu abraçar, em 2010, mais desafios internacionais. Jorge & Mateus fizeram seus primeiros shows na Europa (Londres, Amsterdam, Bruxelas e Lisboa), onde foram aclamados pelo público, além de voltarem com duas minitemporadas para os Estados Unidos. E, também neste mesmo ano, lançaram o CD e DVD “Ao Vivo e Sem Cortes” e o CD “Aí Já Era”.

O “Ao Vivo e Sem Cortes”, sem que ninguém soubesse (público e artistas), é uma gravação de um show completo que aconteceu em Goiânia. O espetáculo virou CD e DVD. São 20 canções, sendo que cinco são autorais da dupla, entre elas “Querendo te amar” e “Goiânia me espera”, uma homenagem à cidade que abrigou os cantores depois que saíram de Itumbiara.

“Aí Já Era”, produzido por Jorge & Mateus e parceiros, garantiu a dupla o segundo disco de ouro. O trabalho traz músicas como “Amo noite e dia”, “Tempo ao tempo”, “Aí já era” e “Chove, chove” que logo viraram destaques nas principais rádios do país.

Em março de 2012, chegou a vez de gravarem na praia de Jurerê Internacional, em Santa Catarina o DVD “A Hora é Agora”. Ainda no mesmo ano, a dupla subiu ao palco novamente, dessa vez em solo internacional para gravação de mais um CD e DVD, intitulado “Live In London – At The Royal Albert Hall”. O local escolhido foi o teatro Royal Albert Hall, em Londres, lugar que já abriu suas portas para grandes lendas da música internacional como Led Zeppelin, Adele, Oasis, The Killers, entre outros.

Pela primeira vez, o teatro recebeu artistas da música brasileira, o que marcou a história da dupla. O álbum apresenta os grandes sucessos dos oito anos de carreira. Mais da metade das faixas levam a assinatura da dupla, com parcerias.

Recorde de público em importantes festas e rodeios, a dupla tem arrastado multidões em suas turnês fazendo em média 200 shows por ano. Na internet, os sertanejos figuraram em renomadas listas. Apareceram no top 10 do iTunes de 2014 com dois dos álbuns mais vendidos no Brasil, com “A Hora é Agora” e “Jorge & Mateus Live in London”; e como os artistas nacionais mais escutados no Spotify Brasil, logo no primeiro ano do serviço no país.

Em 2015, completando uma década de parceria, eles apresentaram o álbum mais conceitual. Com um repertório formado exclusivamente por canções românticas que ressaltam a essência e a identidade musical dos artistas, “Os Anjos Cantam” rendeu à dupla a indicação ao Latin Grammy na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”.

No segundo semestre, foram gravados dois DVDs: “Como.Sempre.Feito.Nunca” e “Jorge & Mateus – 10 Anos”. O primeiro com repertório só de inéditas, registrado em setembro em São Paulo/SP), que trouxe um show repleto de muita tecnologia. Já o segundo marcou a comemoração aos dez anos de carreira e aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF, no mês de outubro, reunindo grandes sucessos e recheado de emoção, que embalou o público superior a 80 mil pessoas por cerca de três horas de show.

Os cantores fecharam 2015 liderando rankings no Facebook, YouTube, iTunes, Spotify e Deezer e em primeiro lugar entre os artistas mais tocados nas rádios do Brasil, de acordo com o relatório divulgado pela Connectmix – empresa de monitoramento de execuções.

Em 2016 foram destaque na lista da Forbes que apontou as 30 personalidades brasileiras mais populares da internet, sendo a dupla com maior número de seguidores da web; e na lista da Billboard como a dupla mais bem colocada entre os 15 nomes da música mais seguidos nas redes sociais. A canção “Sosseguei” esteve entre as mais tocadas nas rádios neste mesmo ano e hoje no YouTube contabiliza mais de 400 milhões de views.

Em 2017, eles lançaram três singles (“Se o amor tiver lugar”, “Medida certa” e Contrato”), e encerraram o ano, gravando em Goiânia, o álbum “Terra Sem CEP” – que foi lançado logo no início de 2018, com 14 faixas inéditas. Todas as músicas conseguiram entrar nas mais tocadas de todas as plataformas de streaming, logo na primeira semana de lançamento.

“Propaganda”, música de trabalho do álbum, é a canção mais visualizada no canal oficial da dupla no Youtube, com quase 500 milhões de views e foi a canção mais executada no Brasil no Spotify, no mesmo ano.

Os rankings da dupla no Spotify não param por aí, além de estarem entre os brasileiros mais seguidos na plataforma, as canções dos artistas foram executadas em 61 países por mais de 10 milhões de fãs, durante mais de 21 milhões de horas. Na Deezer, Jorge & Mateus também estão entre os artistas com mais seguidores do Brasil. No balanço divulgado pela revista Billboard, a dupla figura entre os 30 artistas do país mais ouvidos no exterior. Ainda em 2018, eles levaram para casa o título de “Melhor Dupla” pelo canal musical Multishow e foram os únicos artistas sertanejos brasileiros com mais de um bilhão de plays no Spotify.

Em 2019 lançaram os singles “Cheirosa” e “Tijolão”, que juntos somam mais de 800 milhões de plays nos aplicativos de música. Já em 2020, a dupla abriu o ano com o novo projeto T.E.P, um EP com canções românticas e dançantes incluindo “Instantes”, “Tela preta” e “Ranking” – uma das músicas mais tocadas. No mesmo ano, foi condecorada com o título de “Dupla do Ano”, uma das categorias que tem o resultado mais esperado no programa da premiação, transmitido pelo canal Multishow.

Com a chegada das lives, Jorge & Mateus bateram novos recordes de 14 milhões de inscritos e ste bilhões de views, no YouTube. Nas redes sociais, já são mais de 55 milhões de seguidores, somando Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e outros.

Em setembro, ainda em 2020, gravaram em Pirenópolis, cidade do interior do Estado de Goiás, o álbum “Tudo em Paz”, com 16 canções inéditas. O álbum completo foi lançado em 2021, e destaca canções como “Troca”, “Paradigmas” e “Namorando com saudade”. A faixa com participação de Marília Mendonça, “Me ame mais”, se exalta e no final desse mesmo ano rendendo à dupla o disco de platina, entregue pela gravadora Som Livre.

A dupla encerra 2021 levando na bagagem números expressivos. Um bilhão de plays adquiridos pelo álbum “Tudo em Paz”. São muitos streams carregados de histórias de amor e paixões. Marca também uma era reconhecida por mudanças no mercado digital, onde há projetos sem a presença do álbum físico, em formato de DVD. Ainda falando em números, e dando o gosto do que vem em breve, a música “Molhando o volante”, single lançado em dezembro de 2021, bate recordes nas plataformas digitais.

De forma única e intensa em suas interpretações que encantam multidões, Jorge & Mateus, reforçam em cada trabalho o desejo de viver e trazer novidades para o público através de suas canções. São 17 anos de uma carreira marcada por grandes sucessos levando amor por onde passam, em cada canto do Brasil

VIDOTTI EVENTOS

Conhecido em toda a região da cidade de Campinas/SP por realizar grandes eventos, sempre oferecendo uma ótima estrutura e segurança para o público, o Vidotti Eventos já organizou festas com shows de diferentes gêneros musicais com artistas como Gusttavo Lima, Inimigos da HP, Jeito Moleque, Sambô, Bruninho & Davi, Henrique & Diego, Melanina Carioca, entre outros.

SERVIÇO

Evento: Show Jorge & Mateus

Data: 20 de agosto

Horário: 15h

Local: Fazenda Santa Margarida – Rua Rubens Gomes Balsas, 311 – Joaquim Egídio – Campinas/SP.

Valores: A partir de R$ 250,00