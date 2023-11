Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo retorna celebrando a cultura e história paulista de 1 a 3 de dezembro

Evento estadual acontece em 40 municípios, com diversas atividades educativas e culturais. Amparo é uma das participantes.

A Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo, que fortalece a cultura e a história paulista, está de volta após a pandemia. O evento, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em colaboração com o Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, acontece nos dias 1,2 e 3 de dezembro.

A Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo é gratuita e oferece uma experiência única, na qual o público é convidado a participar de atividades educativas, roteiros, oficinas, ações de grafite, contação de histórias, circo, dança e performances. Além disso, os participantes terão a oportunidade de explorar locais de grande importância turístico-cultural, promovendo assim a interação entre a comunidade e a rica história dos municípios. Muitas dessas atividades dialogam com a arquitetura dos edifícios, como apresentações nas janelas e que promovem intervenções em seus espaços.

Nas cidades de Bertioga, Cananéia e Ribeirão Pires, a Jornada oferecerá atividades de sensibilização e formação voltadas para a conservação e manutenção dos patrimônios. Equipes especializadas em obras e restauro estarão em ação, registrando cada passo do processo. Tais atividades serão documentadas e disponibilizadas no canal oficial da Secretaria no YouTube, tornando-as acessíveis para replicação por qualquer outro patrimônio. A iniciativa visa não apenas enriquecer o conhecimento sobre conservação patrimonial, mas também fomentar a troca de experiências e boas práticas nas comunidades.

“A Jornada Estadual do Patrimônio é um programa que valoriza os territórios, a cultura e a história dos municípios do nosso estado. As atividades, sejam culturais ou educativas, constroem pontes entre as comunidades e esses espaços, dando uma dimensão mais profunda de pertencimento. É de suma importância que as pessoas se apropriem daquilo que faz parte de sua história, sobretudo quando falamos daquilo que é público”, afirma Gláucio Franca, diretor geral da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

“Memória e pertencimento são os pilares de qualquer sociedade e a Jornada Estadual do Patrimônio vem justamente para reforçar isso. As pessoas precisam conhecer e saber qual é a história que existe naquele prédio tombado, e, principalmente, ocupar esses espaços públicos sabendo que é delas também”, diz Marília Marton, Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Nesta edição, a Jornada se estenderá não apenas pela capital, mas também por outros 39 municípios: Lorena, Guaratinguetá, São José do Rio Preto, Araçatuba, Tupã, São Luiz do Paraitinga, Descalvado, São Carlos, Jaú, Brodowski, São Simão, Batatais, Taubaté, Carapicuíba, Ubatuba, Santana de Parnaíba, São Roque, Amparo, Caçapava, Mogi Mirim, Cananéia, Piracicaba, São Sebastião, Registro, Mauá, Itanhaém, Jundiaí, Itatiba, Campinas, Ribeirão Preto, Iporanga, Areias, Ribeirão Pires, Santo André, Mogi das Cruzes, Bertioga, Salto, Espírito Santo do Pinhal e Piraju.

Araçatuba – 01/12, sexta-feira, 10h

Museu Ferroviário Moises Joaquim Rodrigues

Rua Joaquim Nabuco, 125/135 – Centro

Intervenção artística: Nos Passos da Tradição, com o Grupo de Catira Araçatuba

Areias – 02/12, sábado, 16h

Escola Estadual Barão de Bocaina

Rua Cmte Sampaio, 32 – Centro

Intervenção artística: Capoeira Show

Batatais – 02/12, sábado, 10h

Centro Cultural Sérgio Laurato

Rua Carlos Gomes, 293-399 – Centro

Intervenção artística: Mestre-Sala e Porta-Bandeira, uma Arte Ancestral

Bertioga – 03/12, domingo, 9h

Forte São João

Av. Vicente de Carvalho, s/n – Centro

Oficina de preservação do patrimônio cultural

03/12, domingo, 16h

Intervenção artística: Entre a Mata e o Mar

Brodowski – 02/12, sábado, 16h

Museu Casa de Portinari

Praça Candido Portinari, 298 – Centro

Intervenção Artística: Portinari, pintando seu centenário

Caçapava – 01/12, sexta-feira, 17h30

Espaço de Educação Cultural e Inovação Ruy Barbosa

Praça Dr. Pedro de Toledo, 136 – Vila São João

Intervenção Artística: Roda de Viola Caipira

02/12, sábado, 10h

Intervenção artística: Quadrilha de Bonecões

03/12, domingo, 10h

Intervenção artística: Folia de Francisco

Campinas – 02/12, sábado, 10h

Estação Cultura (antiga Estação da Companhia Paulista)

Praça Mal. Floriano Peixoto s/n – Centro

Intervenção artística: Samba de Bumbo

Cananéia – 01/12, sexta-feira, 9h

Museu Municipal Histórico e Artístico Victor Sadowski

R. Tristão Lôbo, 78

Oficina de preservação do patrimônio cultural

01/12, sexta-feira, 13h

Intervenção artística: Fandango Caiçara

01/12, sexta-feira, 16h

Intervenção artística: Cantos e Danças Guarani – Nascer dos Cantos (Mborai Nhembojera)

Carapicuíba – 03/12, domingo, 14h

Aldeia de Carapicuíba

Estr. João Fasoli – Jardim Marilu

Intervenção artística: BatucAldeia

03/12, domingo, 15h

Intervenção artística: Cortejo Margarida

Descalvado – 03/12, domingo, 16h

Estação Ferroviária de Descalvado

Av. Pio Doze, 134-186

Intervenção artística: Meu Samba Me Ajuda A Dar Vida

Espírito Santo do Pinhal – 03/12, domingo, 10h

Theatro Avenida

Centro

Intervenção artística: Contação de histórias

Guaratinguetá – 03/12, domingo, 15h

Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves

Rua Dr. Morais Filho, 41 – Centro Histórico

Intervenção artística: Dança Cultural Congada

Iporanga – 02/12, sábado, 16h

Centro Histórico – Coreto da Praça da Matriz (Praça Luiz Nestlehner)

Rua Benjamin Constant, 276-302 – Centro

Intervenção artística: Caipira Raiz

Itanhaém – 03/12, domingo, 15h

Casa de Câmara e Cadeia – Museu Conceição de Itanhaém

Rua Cunha Moreira, 10 – Centro

Intervenção artística: Yanka Xin Porã-Itanhaém

Itatiba – 03/12, domingo, 10h

EMEB Coronel Júlio César

Rua Rangel Pestana, 326 – Centro

Intervenção artística: Duo de Varanda

Jaboticabal – 02/12, sábado, 16h

E.E. Coronel Vaz

Av. General Osório, 215

Intervenção artística: Quantas histórias te cabem?

Jaú – 02/12, sábado, 16h

Rodoviária de Jaú

Praça dos Ferroviários, 198 – Centro

Intervenção artística: Circo do Coquinho

Jundiaí – 02/12, sábado, 15h

Estação Ferroviária

Praça Mauá, s/n, Centro – Vila Municipal

Intervenção artística: Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica

Lorena – 03/12, domingo, 10h

Solar Conde Moreira Lima

Rua Viscondessa de Castro Lima, 39 – Centro

Intervenção artística: Moçambique de Lorena

Mauá

02/12, sábado, 15h

Museu Barão de Mauá

Av. Dr. Getúlio Vargas, 276 – Vila Guarani

Intervenção artística: Samba de Lenço

02/12, sábado, 16h

Intervenção artística: Orquestra de Violeiros de Mauá

Mogi das Cruzes – 02/12, sábado, 10h

Largo do Carmo

Centro

Intervenção artística: Música e Dança com Batalhão Nossa Senhora Aparecida

Mogi Mirim – 02/12, sábado, 10h

Estação de Trem

Rua Conde de Parnaíba, 337 – Centro

Intervenção artística: Do audaz aventureiro pulsa Mogi Mirim

Piracicaba – 02/12, sábado, 11h

Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Morais

Rua Santo Antônio, 641 – Centro

Intervenção artística: Du Quadros

Piraju – 02/12, sábado, 10h

Estação Ferroviária de Piraju (Antiga Estação Ferroviária)

Av. Oscár Ribeiro, 59-327 – Vila Tibirica

Intervenção artística: Segredinhos da Vó

Registro – 03/12, domingo, 10h

Coniunto KKKK – Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha

Rua Miguel Abi Azar, 224 – Centro

Intervenção artística: Lugar onde o tempo não para

Ribeirão Pires – 02/12, sábado, 09h

Fábrica de Sal

Rua Cap. José Galo – Centro Alto

Oficina de preservação do patrimônio cultural

02/12, sábado, 13h

Intervenção artística: Se essa rua fosse minha – Ocupação Cultural Happening do Brincar

02/12, sábado, 16h

Intervenção artística: Bloco Maracatosco – Happening Carnavalesco

Ribeirão Preto – 02/12, sábado, 17h

Palácio Rio Branco

Rua Visconde do Rio Branco, 943 – Centro

Intervenção artística: Variedance

03/12, domingo, 15h

Intervenção artística: Isègun

Salto – 02/12, sábado, 10h

Antiga Fábrica de Tecidos Brasital

Praça Antônio Vieira Tavares, 75

Intervenção artística: Lolo Miolotolo

Santana de Parnaíba – 03/12, domingo, 10h

Casa do Samba Parnaibano

Rua André Fernandes, 51 – Centro

Intervenção artística: Cururuquara

Santo André – 02/12, sábado, 10h

Vila Ferroviária de Paranapiacaba

Paranapiacaba, Santo André – SP

Intervenção artística: Cortejo Margarida e Família Barmú

São Carlos – 02/12, sábado, 10h

Fazenda Santa Maria do Monjolinho

Estr. Mun. Washington José Pêra, 1977

Intervenção artística: Nem Lá, Nem Cá

São Luiz do Paraitinga – 02/12, sábado, 16h

Capela Nossa Senhora das Mercês (Capela das Mercês)

Rua Cel. Domingues de Castro, 55

Intervenção artística: Sertanejo Raiz

São Roque – 02/12, sábado, 16h

Fábrica da Brasital

Av. Araçaí, 250 – Vila Aguiar

Intervenção artística: Intervenções cênicas

São Sebastião – 03/12, domingo, 16h

Espaço Cultural Batuíra

Rua José Bruno – Praia de São Francisco

Intervenção artística: Folia de Reis do Pontal da Cruz

São Simão – 03/12, domingo, 15h

Residência Grassmann (Casa de Cultura Marcelo Grassmann)

Rua Rodolfo Miranda, 242 – Centro

Intervenção artística: Meu POP é Rural

Taubaté – 02/12, sábado, 10h

Museu Monteiro Lobato

Av. Monteiro Lobato, s/n – Chácara do Visconde

Intervenção artística: Dança de Moçambique

Tupã – 02/12, sábado, 10h

Solar Luiz de Souza Leão

Centro – Rua Caingangs, 600 – Vila Santa Inez

Intervenção artística: Sarau Cultural Umont

Ubatuba – 02/12, sábado, 10h

Sobrado do Porto (Sobradão do Porto)

Rua Condessa de Vimiero, 38 – Centro

Intervenção artística: Palhaço Foka Castanheira