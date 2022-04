Jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz é esfaqueado em Brasília

Câmeras de segurança registraram a aproximação dos suspeitos ( assista abaixo ). As imagens mostram, primeiro, o jornalista passando pelo local. Um suspeito aparece logo em seguida e outro, atrás. Mais à frente, a dupla atacou Gabriel. Em seguida, os dois saíram correndo em fuga. A Polícia Civil apura a motivação do crime.

O porteiro do prédio do jornalista informou que ele disse que estava saindo em direção a um comércio próximo. Gabriel foi atingido no pescoço, no abdômen, no tórax e na perna. Ele foi socorrido após pedir ajuda a vizinhos e deu entrada no HBDF consciente.