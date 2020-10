Jovem de Artur Nogueira morre afogado em represa de Itirapina

O jovem Warley Ramos dos Santos, de 28 de idade, morador de Artur Nogueira morreu afogado na Represa do Broa, na manhã deste domingo (11), em Itirapina/SP. O corpo do jovem foi encontrado pelos bombeiros, já sem vida há 20 metros da margem da represa.

De acordo com as informações, o jovem foi buscar uma bola que caiu na água e acabou se afogando. Ainda de acordo com as informações ele não tinha prática de natação e estava no local com a família.

Warley morava no Jardim dos Ypês em Artur Nogueira e trabalhava como mestre de obras. Ele deixou a esposa Francislene e três filhos.