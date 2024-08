Jovem grávida de sete meses é vítima de violência em Sumaré

Na manhã deste domingo (4), um ato de violência abalou a cidade de Sumaré. Uma jovem grávida de sete meses, identificada como residente de Santo Antônio de Posse, foi abordada e atacada por um criminoso enquanto caminhava na rua.

O incidente ocorreu pouco depois das 5 horas da manhã, quando a vítima foi surpreendida por um homem que desceu de um carro branco. Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor se aproximou da jovem, tapou sua boca e a forçou a entrar no veículo. Dentro do carro, a jovem foi violentada.

Apesar do trauma, a vítima demonstrou grande coragem e presença de espírito ao conseguir anotar a placa do veículo do criminoso. A informação foi fundamental para a rápida ação da polícia, que localizou o carro, o qual havia sido alugado pelo agressor.

As autoridades continuam investigando o caso e trabalham para identificar e prender o responsável pelo crime. A população de Sumaré e das cidades vizinhas se solidariza com a jovem e sua família, expressando revolta e indignação diante desse ato de brutalidade.

Imagem Illustrativa