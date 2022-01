Jovens se afogam nas águas do Rio Jaguari em Morungaba

Corpos das vítimas, de 17 e 18 anos, de Campinas, foram resgatados no final da tarde de domingo pelo Corpo de Bombeiros de Amparo

Dois jovens, de 17 e 18 anos, se afogaram no domingo (23) no Rio Jaguari, já em área de Morungaba, segundo o Corpo de Bombeiros de Amparo. Os corpos foram encontrados e retirados da água no final da tarde. As vítimas moravam em Campinas.

Segundo a corporação, os amigos nadavam em um trecho do rio conhecido como “Lajão”, perto das torres desativadas da Embratel, na Estrada Pedra da Baleia, quando se afogaram.

De acordo com bombeiros, um terceiro jovem também se afogou, mas foi resgatado com vida por populares. Polícia Militar e a perícia também estiveram no local para o trabalho de identificação das vítimas. O caso foi registrado na Delegacia de Jaguariúna.

BUSCAS RETOMADAS EM PEDREIRA

Bombeiros de Amparo retomam na manhã desta segunda-feira (24) as buscas de um homem que desapareceu nas águas do Rio Jaguari, em Pedreira, por volta das 12h de sábado (20). Segundo a corporação, ele também seria morador de Campinas.

De acordo com a corporação, o homem estava em um local conhecido como “prainha”, nas proximidades da barragem de Pedreira, quando afundou. O rapaz, que não teve a identidade divulgada, estava acompanhado por parentes e amigos.

Segundo bombeiros, as buscas começaram logo após o chamado, por volta das 12h de sábado (23) e prosseguiram no domingo (24), mas sem sucesso.

O rio cheio, em decorrência das chuvas registradas ao longo da semana na região, e a forte correnteza têm dificultado os trabalhos dos bombeiros.