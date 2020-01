JP – EMTU anuncia mudanças no itinerário em Santo Antônio de Posse

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU, anunciou a retirada de pontos do itinerário da linha 618TRO Santo Antônio de Posse – Campinas, via Jaguariúna. A medida se fez necessária após um estudo que objetivou a regularização do itinerário realizado no município.

Saiba quais são os logradouros que NÃO fazem mais parte da linha: