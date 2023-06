Judô de Amparo conquista 9 medalhas em Campinas

No domingo, 25, o judô da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo esteve presente na Copa de Judô Campinas, que ocorreu no Ginásio do Taquaral.

Mais de mil atletas de todo o Estado de São Paulo, representando 59 equipes de judô participaram da competição que fechou o primeiro semestre de competições pela 15ª Delegacia de Judô da Federação Paulista.

Mesmo com alguns desfalques, a equipe amparense conquistou 2 ouros, 1 prata e 6 bronzes, somando mais um bom desempenho entre os competidores.

“Parabéns à toda equipe e à Prefeitura de Amparo que dá todo suporte necessário para a participação dos judocas no evento”, finalizou o técnico do judô da Prefeitura, Fábio Nora.