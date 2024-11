Judô de Artur Nogueira conquista três medalhas e faz história no Meeting

Atletas voltaram para casa com ouro, prata e bronze, fazendo desta a participação mais bem-sucedida do município na história do evento

A equipe de judô de Artur Nogueira brilhou no 21º Meeting Interestadual Interclubes, realizado entre os dias 1º e 3 de novembro na Arena Multiuso em São José, Santa Catarina. Os atletas nogueirenses conquistaram uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze, no que se tornou a melhor participação do município na história do evento.

O Interestadual reuniu 1.800 judocas das categorias Sub11, Sub13, Sub15 e Sub18, consolidando-se como uma das maiores competições do Sul do Brasil. Os atletas participantes garantiram as respectivas vagas após se destacarem nas seletivas estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Artur Nogueira estava presente com 6 atletas do Projeto Judô Esporte Social, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude. A delegação nogueirense viajou mais de 800km para entrar em ação.

DESTAQUES NOGUEIRENSES

A competição começou na sexta-feira (1º) com a categoria Sub18, e Kauan Ferreira (Sub18 Médio) foi o primeiro nogueirense a competir. Ele venceu a primeira luta contra um atleta de Porto Alegre por ippon (pontuação máxima), seguida por outra vitória nas quartas de final contra um judoca de Itajaí. Na semifinal, superou um atleta da capital paulista, mas foi derrotado na final pelo representante de Passo Fundo, ficando com a medalha de prata e o título de vice-campeão interestadual.

Natalia Pereira, também da categoria Sub18, enfrentou dificuldades em sua primeira luta e foi eliminada pela judoca de Santo André.

O destaque da equipe foi Vinicius Henrique de Campos Mauro (Sub18 Pesado), que teve uma atuação impecável e conquistou o ouro após vencer todas as lutas. “Vinicius tem um grande potencial. Já coleciona algumas conquistas, mas é um atleta em formação,” explicou o técnico Rodolpho Lavoura. “O resultado de hoje nos deixa muito felizes, pois ele venceu adversários fortes que já o haviam derrotado. Agora ele retorna para Artur Nogueira e entra numa rotina mais intensa, rumo à Seletiva Nacional,” completou o técnico.

No sábado (2), foi a vez das categorias Sub11 e Sub13. Lucas Silva Santos (Sub11 Meio Médio) foi derrotado na primeira luta, mas continuou na repescagem, vencendo uma segunda luta e alcançando a 7ª colocação. Já Kauã Davide, na categoria Sub13 Leve, enfrentou um judoca do Clube Pinheiros na primeira luta. Apesar do bom desempenho, foi eliminado após sofrer uma queda no Golden Score (tempo extra).

No domingo (3), Lucas Botasso (Sub15 Ligeiro) começou vencendo sua estreia contra um judoca de Foz do Iguaçu, conseguindo um ippon. Na semifinal, foi derrotado pelo atleta de Indaiatuba, mas garantiu o bronze ao vencer um judoca de Biguaçu. “Mesmo enfrentando um adversário mais graduado, Lucas conseguiu impor seu ritmo e conquistou uma importante medalha para nossa equipe,” destacou Lavoura.

MELHOR PARTICIPAÇÃO DA HISTÓRIA

Com três medalhas conquistadas, Artur Nogueira celebra a melhor performance no Meeting. “Estamos satisfeitos com o desempenho da equipe. Foi a primeira vez que classificamos tantos judocas para esse evento. Até o ano passado, havíamos conquistado apenas duas medalhas: uma prata com Camila Vieira em 2016 e outra com Lucas Santos em 2023,” comemorou Lavoura. Ele ainda agradeceu à Prefeitura e à Secretaria de Esporte pelo apoio, além das famílias que acreditam no trabalho de longo prazo realizado pelo projeto.

O titular da pasta esportiva, Caio Rodrigues, parabenizou a equipe. “Muito nos alegra ver atletas nogueirenses se destacando no cenário nacional. Essas medalhas consolidam o trabalho sério e a longo prazo realizado com o esporte. Em nome de toda a administração, parabenizo os atletas pelas conquistas e as famílias pelo incentivo ao esporte.”

Em novembro, os alunos do Projeto Judô participarão da Cerimônia de Graduação e da Copa Integração, ambos no Ginásio Itamaraty.