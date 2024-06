Judô nogueirense conquista pódio e vagas na final do Paulista

Cinco atletas do Projeto Judô Esporte Social garantiram classificação após desempenho de destaque no Inter Regional

No último domingo (23), o tatame de Orlândia foi palco de grandes conquistas para o Judô Esporte Social de Artur Nogueira. A equipe, composta por 15 judocas das categorias sub13 e Sênior, participou da primeira fase do Campeonato Paulista, o Campeonato Inter Regional, e conquistou resultados expressivos: 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze.

Com essa performance brilhante, cinco atletas nogueirenses garantiram vaga para a fase final do Paulista, que será realizada em agosto e setembro. Entre eles, o destaque fica para Camila Vieira e Michel Barbosa, que conquistaram o título de campeões.

PROFESSORES ATLETAS

A equipe nogueirense contou com a participação de três professores do Projeto Judô Esporte Social que subiram ao pódio: Camila Vieira, André Junior e Karol Marques.

A presença dos professores-atletas no pódio demonstra o alto nível técnico do projeto e a importância na formação de novos campeões, tanto dentro como fora do tatame.

Resultados Completos:

-Ouro: Camila Vieira e Michel Barbosa

-Prata: André Junior e Pietro Vaz

-Bronze: Karol Marques

Próximas Etapas:

-Final do Paulista (Sub 13) – 03 de agosto: Pietro Vaz

-Final do Paulista (Sênior) – 07 de setembro: Camila Vieira, Michel Barbosa, André Junior e Karol Marques