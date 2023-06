Julho chega com férias e programação especial no Polo Astronômico de Amparo-SP

Novidade do período é a abertura do complexo para a visitação pública nas quatro sextas-feiras do mês para sessão única, das 20h15 às 22h15; aos sábados as sessões acontecem das 19h às 21h e das 21h15 às 23h15

Julho chega com programação especial de férias no Polo Astronômico instalado em Amparo, cidade do interior paulista a 59km de Campinas e a 128km de São Paulo. A estância faz parte da região turística conhecida como Circuito das Águas Paulista.

A principal novidade no período é a abertura do complexo para a visitação pública nas quatro sextas-feiras do mês para uma sessão única de duas horas de duração, das 20h15 às 22h15. Aos sábados, o Polo Astronômico mantém duas sessões públicas, das 19h às 21h e das 21h15 às 23h15.

Fãs da astronomia e quem é apaixonado pelos mistérios do universo terão a chance de vivenciar uma experiência exclusiva nas noites de inverno, considerado o melhor período para se observar o céu. Entre os destaques das sessões de julho estão a Lua, exclusivamente nos dias 1, 7, 8, 22, 28 e 29, além de aglomerados de estrelas e nebulosas.

MAIOR TESLECÓPIO DO BRASIL

É no Polo Astronômico de Amparo que está instalado o maior telescópio refletor em operação no Estado de São Paulo e no Brasil regularmente aberto ao público. O equipamento tem 650mm de abertura. Outros dois telescópios deste porte no país são exclusivamente voltados para pesquisas, sem que os visitantes possam utilizá-los para a observação do céu.

O telescópio tem como componente óptico principal um espelho parabólico com 650mm de diâmetro, capaz de coletar cerca de 14.000 vezes mais luz se comparado ao olho humano. O Polo Astronômico de Amparo tem uma estrutura única e diferenciada.

A programação especial das férias de julho também proporciona ao público a oportunidade de conhecer o moderno Planetário Digital montado em uma ampla sala de projeções com domo de oito metros. O local é usado para simulações de céu estrelado e projeções hemisféricas com alto grau de imersão.

E TEM MAIS

Além do telescópio de 650mm de abertura, o maior em operação no estado e no país, complexo conta com outros seis equipamentos, todos disponíveis durante as sessões públicas e às visitas escolares previamente agendadas.

São mais três telescópios refletores de 360mm, 340mm e 200mm de abertura, respectivamente, um refrator de 150mm e dois para a observação solar.

O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, às margens da Serra da Mantiqueira, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.

Graças a uma lei municipal, a região é considerada “sítio para observações astronômicas”, com legislação que regulamenta a instalação de iluminação artificial para evitar a proliferação de poluição luminosa que possa atrapalhar as atividades. Amparo é uma das poucas cidades do Brasil que conta com este tipo de lei.

COMO CHEGAR

O observatório está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso no km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho.

Durante a semana são realizadas sessões especiais para grupos escolares e de outros segmentos previamente agendados. O complexo ainda conta com estacionamento e serviço de lanchonete. Informações sobre a programação especial para o período das férias de julho e valores do ingresso podem ser obtidas pelo site www.poloastronomicoamparo.com.br.