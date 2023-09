JURAMENTO À BANDEIRA

A Junta de Serviço Militar de Santo Antônio de Posse realizou na manhã desta terça-feira, 12 de setembro, no plenário da Câmara Municipal, a solenidade de “Compromisso à Bandeira” e entrega dos Certificados de Dispensa de Incorporação, aos possenses que foram dispensados da prestação do Serviço Militar inicial no ano corrente. Um importante momento de transição para a vida adulta, de fortalecimento do espírito cívico e da cidadania!