Kartódromo de Paulínia (SP) é local de diversão seguro durante a pandemia

Novas medidas em biossegurança e manutenção periódica fazem do Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia (SP), um local de diversão seguro e bem equipado para quem quer viver a experiência de pilotar um kart pela primeira vez, ou aproveitar o feriado ou dia de folga com a família, em tempos de pandemia.

O complexo foi reaberto na segunda quinzena do mês de agosto, a partir da classificação da cidade na fase amarela do Plano São Paulo contra a Covid-19. Desde então, a administração do kartódromo vem intensificando e aperfeiçoando os procedimentos de higienização de macacões, capacetes e balaclavas (proteção para os cabelos), utilizados nos karts de locação e entregues ao público limpos e em sacos plásticos lacrados.

Além disso, desde o período em que o complexo esteve fechado, foram promovidos serviços como a pintura da varanda, onde os visitantes se acomodam para assistir às corridas e fazer refeições no restaurante; a troca da faixa de leitura dos equipamentos de telemetria (que informam tempo e condições de pilotagem às equipes e pilotos); a diminuição do número de mesas no restaurante Bahrain e readequação da disposição, para garantir o distanciamento necessário entre os clientes; o início do processo de substituição das lâmpadas fluorescentes para equipamentos de led, no sistema de iluminação da pista, entre outros serviços.

Os capacetes oferecidos aos clientes também passam por oxi-sanitização em câmaras de ozônio. Além disso, qualquer pessoa que chegue ao complexo passará por aferição de temperatura obrigatória e só estará autorizada a entrar mediante o uso de máscara.

Segundo a diretoria do kartódromo, toda a equipe está empenhada em oferecer uma experiência positiva aos clientes não apenas nas pistas, como também nas dependências do complexo, e a manter e aperfeiçoar esses serviços e cuidados, sempre que preciso, para que os visitantes sintam-se seguros e bem acolhidos.

Kartódromo San Marino trabalha com horários agendados

A recomendação é que os interessados cheguem com 45 minutos de antecedência, preferencialmente usando blusa de manga comprida tipo moletom e calça comprida (jeans ou moletom). Podem participar das baterias pessoas acima dos 13 anos de idade, mediante apresentação de documento com foto. O endereço é Rua Armando Botasso, nº 1.200, no distrito de Betel, em Paulínia (SP). Mais informações pelo e-mail contato@sanmarinokart.com.br ou pelos telefones (19) 3833-1818 ou (19) 99119-9895 (WhatsApp).