Ladrão de galinhas faz furto por atacado em chácara em Conchal

O autor do crime ainda não foi identificado

O crime aconteceu na madruga de do dia 23 deste mês, em uma chácara localizada próximo ao centro da cidade, na rua São Paulo.

O proprietário do local informou a polícia que chegou a ouvir barulhos no quintal, porém não levantou para ver o que estava acontecendo.

No dia seguinte ao ir até o galinheiro a vítima observou que o alambrado que cerca o local estava cortado. Por não ser a primeira vez que indivíduos furtam no local o proprietário logo imaginou que teriam levado mais uma de suas galinhas, mas foi quando entrou no galinheiro que veio a surpresa.

O criminoso que ainda não foi identificado, resolveu fazer um furto por atacado, em vez de levar apenas uma galinha o criminoso levou o galinheiro inteiro.

Galinhas, pintinhos, ovos e caixas usadas como ninho foram furtadas pelo indivíduo. O caso foi registrado na delegacia de polícia civil de Conchal.

Via: F5