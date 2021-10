Ladrões rendem funcionário do Serviço de Água e Esgoto e roubam mais de 70 mil

Um funcionário do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) ficou rendido por cerca de quatro horas, durante um assalto à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Sítio Novo, nesta terça-feira (19). O roubo aconteceu durante a madrugada e toda a fiação da rede de energia interna da unidade foi levada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Segundo relato do funcionário, quatro homens armados e encapuzados chegaram no local por volta das 23h30 de segunda-feira (18). Eles teriam entrado pelos fundos da estação e rendido o único funcionário que fica de plantão no período noturno. O servidor foi colocado em uma sala de bombas e ficou lá por cerca de 4 horas.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a estimativa é que foram levados 569 metros de cabos e 86 peças de terminais de compreensão. O valor estimado pode chegar a R$ 72 mil.

De acordo com os funcionários, os bandidos cortaram a cerca de arame localizada aos fundos da estação. Eles levaram os cabos de cobre das caixas alimentadoras de energia, das caixas subterrâneas e do poste principal, desativando o sistema de energia.

Com o roubo dos cabos, a estação não está fora de operação nesta terça-feira (19). A Estação de Tratamento de Esgoto de Sítio Novo (ETE) foi recém inaugurada. Ela tem a capacidade para tratar 67% do esgoto local, em conjunto com a ETE Três Barras, que opera 33%.