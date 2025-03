Lady Gaga no Rio de Janeiro: o impacto de grandes shows no turismo

(Créditos: Reprodução YouTube)

Em maio, a cantora fará um show gratuito em Copacabana

No dia 3 de maio, as areias da praia de Copacabana receberão um show gratuito da diva pop Lady Gaga. Pelo peso da atração e pela gratuidade do show, o mercado de turismo já está sendo muito movimentado, e isso mostra como grandes shows geram um forte impacto dentro desse segmento.

Isso fica claro em vários números. De acordo com o presidente da HotéisRio, Alfredo Lopes, desde a divulgação da data do show de Lady Gaga, a procura por hotéis aumentou de forma significativa. Existem hotéis que estão com todos os quartos reservados, enquanto há outros cuja lotação já ultrapassa 67%.

A expectativa é de que milhões de pessoas compareçam ao evento. Isso não traz um impacto pensando somente na hotelaria, mas no turismo local como um todo, seja em restaurantes, bares, redes comerciais ou transportes e passagens.

No ano passado, por exemplo, um evento parecido aconteceu envolvendo o show gratuito da cantora Madonna, que seguiu uma premissa parecida com este que contará com Lady Gaga. Ao todo, 1,6 milhão de pessoas marcaram presença. Isso movimentou, em 2024, cerca de R$ 300 milhões.

O setor de transporte é outro que se beneficia desse movimento. Sejam empresas de aluguel de carros ou empresas de aplicativos, se tornam uma alternativa viável. Existem modelos de carro que são fáceis de manusear e não têm custos elevados para quem quer locar, como aluguel de HB20, Onix e Kwid, que são boas opções para quem quer se locomover na cidade de um jeito fácil e barato.

Ao falar de Lady Gaga, as mesmas estimativas da HóteisRio apontam um crescimento de 60%. Isso mostra como eventos deste porte movimentam muito o turismo e a economia locais, e não beneficiam grandes empresas apenas. Como mostrado, outros setores e estabelecimentos menores passam pelo mesmo processo.

Não somente Madonna tem impulsionado este movimento, mas o turismo no Brasil tem tido uma ascendência significativa. Em dezembro, o Brasil encerrou o ano com uma alta de 4,2%, e está no quinto mês seguido de crescimento.

Desde o aumento da demanda por serviços até a valorização do setor de turismo, os grandes shows reforçam a vocação não só do Rio de Janeiro como um dos principais polos culturais e turísticos do Brasil, mas o impacto do país como um todo, que está sendo cada vez mais visado para receber eventos deste porte. Isso também impulsiona a economia de uma forma ainda mais abrangente. E, cada vez mais, a tendência é que se torne frequente e uma potência ainda maior.