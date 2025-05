Cidades da RMC terão Sistema de Monitoramento Climático de Multirriscos

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas aprovou na quinta-feira, 24 de abril, o projeto que propõe a instalação de 120 estações meteorológicas em toda a RMC.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, esteve participando da reunião realizada em Paulínia. Outros dois temas relacionados ao meio ambiente também foram apresentados aos prefeitos, sendo: Implantação das Microflorestas Urbanas e o programa Reconecta RMC.

A apresentação do projeto de monitoramento de multirriscos para o enfrentamento aos extremos climáticos da RMC foi feita pelo coordenador da Câmara Temática da Defesa Civil da RMC e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.

“A RMC será a primeira Região Metropolitana do Brasil a ter uma rede como essa. O projeto atualiza e amplia os atuais alcances da Rede de Monitoramento Meteorológico”, ressaltou na ocasião o Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro.

Serão 120 estações meteorológicas, seis em cada cidade, integradas às 21 estações do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), do Instituto Agronômico de Campinas. O objetivo é facilitar o monitoramento das condições do tempo, para que os municípios possam se preparar melhor para enfrentar os extremos climáticos.

“A implementação do monitoramento de multirriscos é um avanço bastante significativo para os municípios. Os alertas para as emergências também vão entrar no sistema do Governo de Estado. O sistema online vai funcionar 24 horas disponibilizando os dados meteorológicos em tempo real por município”, disse Sidnei Furtado.

As novas estações serão instaladas por etapas e, para que o Município habilite o projeto, é necessário que tenha um Centro de Operações de Emergência (COE) em operação.