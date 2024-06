Lagoa do Taquaral será palco da Caminhada Musical da Terceira Idade em 16 de junho

Evento conta com atividade física e concertos e todas as atividades são gratuitas; dia 12 haverá um concerto social

Orquestra do Conservatório Carlos Gomes no domingo, 16 de junho, às 9h, na Pista de Patinação do Taquaral

Um evento que reúne a música e atividade física para o público 60+. Esta é a proposta da Caminhada Musical da Terceira Idade, que será realizada pela primeira vez, em Campinas. Será no dia 16 de junho, na Lagoa do Taquaral. A programação contará com quatro concertos abertos ao público e dois roteiros de caminhadas. Todos gratuitos.

Os quatro concertos serão executados durante a Caminhada Musical em quatro palcos diferentes distribuídos pela Lagoa do Taquaral. Pessoas de todas as idades podem assistir às apresentações, que terão duração de uma hora. Um concerto social será realizado no dia 12 de junho, em outro local (veja no Serviço abaixo).

Já para participar dos roteiros da Caminhada e receber dicas de fisioterapeutas, as pessoas idosas e seus acompanhantes precisam se inscrever antecipadamente pelo site www.caminhadamusical.com.br. As vagas são limitadas e os inscritos ganham uma camiseta.

Quem se inscrever para os roteiros assiste por volta de 15 minutos de cada apresentação e segue o roteiro de caminhada. São dois roteiros: Roteiro 1, com início às 9h e Roteiro 2, com início às 9h20.

Os monitores artísticos Eduardo Henrique e Thaís Costalonga vão conversar com o público sobre os diferentes estilos musicais, explicar os instrumentos e suas sonoridades durante os roteiros. E o roteiro 2 tem intérprete em Libras.

“Este evento também oferece uma maravilhosa oportunidade de socialização. Esperamos que seja um momento de encontro, troca de experiências e formação de novas amizades em um ambiente acolhedor e inspirador. Continuamos dedicados à promoção de um estilo de vida saudável, sustentável e culturalmente rico”, afirma a criadora e coordenadora geral da Caminhada Musical, Giane Martins.

O evento tem apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. “Este projeto é importante, primeiro porque vai beneficiar a terceira idade; ao mesmo tempo, promoverá a integração da saúde física, mental e qualidade de vida e fomentar a cultura por meio da música e da arte. Ficamos muito felizes em poder possibilitar uma oportunidade de sediar um evento, que tem um olhar sobre o ser completo. Certamente será lindo”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli.

A Caminhada Musical é uma realização da ArteMariz Soluções Culturais, através da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Brasil, União e Reconstrução – Governo Federal, tem como patrocinadores o Atacadão e Liberty Seguros, apoio de Blue Cycle e Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Programação

O ponto de encontro dos participantes da Caminhada Musical, para check in e retirada das camisetas, é na Pista de Patinação do Parque Taquaral. No mesmo local, às 9h, também se apresenta a tradicional Orquestra Conservatório Carlos Gomes, formada por 11 instrumentistas de cordas.

Às 9h30, na Concha Acústica, o conjunto de sopros Quinteto Odeon faz uma apresentação que mistura música clássica, compositores eruditos brasileiros e música popular.

Às 10h, na Varanda da Administração, o grupo Regional da Vila e Amigos mostra o repertório de choro, resgatando clássicos do gênero.

Às 10h30, no palco próximo à Caravela, a banda Eureka on the Street, de jazz tipo New Orleans, toca tanto esse estilo norte-americano como o funk, samba e baião.

Serviço:

Caminhada Musical da Terceira Idade

Data: 16 de junho (domingo)

Horário: a partir das 9h

Local: Lagoa do Taquaral

Endereço: avenida Dr. Heitor Penteado, Portão 5, Campinas

Ponto de encontro: Pista de Patinação.

Inscrições no site www.caminhadamusical.com.br

Concerto Social com Quarteto do Conservatório Carlos Gomes

Data: 12 de junho (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Centro Universitário de São Paulo – Unisal – Projeto Idade Ativa Campinas

Endereço: avenida Dr. Theodureto Almeida de Camargo, Portaria 04 – Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Campinas

Entrada gratuita