Lançado oficialmente, Clube Acimm traz sopro de modernidade ao comércio local por Fernando Gasparini

A sede da Associação Comercial e Industrial (ACIMM) foi palco na noite de quinta-feira, do lançamento do programa Clube Acimm + Cartão eba!, iniciativa que promete colocar estabelecimentos empresariais associados em um novo nível de interlocução, focalizando a troca de informações, serviços, dicas e descontos nos produtos oferecidos.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente da ACIMM, Nelson Theodoro Junior, mencionou que a iniciativa guardava relação com promessa da campanha que conduziu a chapa “Nova ACIMM” ao comando da entidade. “Com essa nova ferramenta, estamos trazendo a modernidade para dentro das lojas. Com as rápidas e inevitáveis transformações ocorridas dentro da chamada era digital, é de fundamental importância que o comércio acompanhe a evolução tecnológica e dos costumes”, defendeu o dirigente.

Ele convocou as equipes do Departamento Comercial e de Marketing da ACIMM para fazer a apresentação para o enorme público que prestigiou o acontecimento. Mari Mianti, colaboradora do Departamento Comercial fez a explicação a respeito de como o novo programa funciona, a partir da emissão do Cartão eba! (bandeira ELO), ferramenta indispensável para conectar não somente os associados, mas também dependentes e até colaboradores.

Da mesma forma, coube a Vitor Moreira, colaborador do Departamento de Marketing, Vitor Moreira, realizar uma explicação detalhada de como funciona o acesso às diversas ferramentas digitais já disponibilizadas na página oficial da Acimm na Internet (www.acimm.com.br).

De imediato o Clube Acimm possui 65 empresas inscritas. Representantes de mais de metade delas assistiram à cerimônia de lançamento. Segundo o presidente Nelsinho Theodoro, na medida em que estas empresas acessarem todas as vantagens oferecidas, a tendência é que um número maior de adesões ocorra. Ao falar ao público que compareceu à sede da Acimm, Nelson fez questão de exibir os meios pelos quais os participantes podem gerar dentro da página da ACIMM relação de produtos em oferta e, dessa forma, ampliar a forma com que acessa ao seu público consumidor. “Essa era também uma exigência dos nossos associados que a partir de agora fica à disposição de todos”, comentou.

Diversidade

Nelson Theodoro chamou ainda a atenção para a enorme relação de produtos e serviços que o Clube Acimm + Cartão eba! permite alcançar. O portfólio inclui serviços e, ou, produtos na área da educação, prestação de serviços, área médica, fitness, clínicas veterinárias, estabelecimentos da área gastronômica, farmácias, escolas de idiomas e toda diversidade de profissionais liberais.

A cerimônia de apresentação contou ainda com a participação de diversos diretores da ACIMM. Além de Nelson Theodoro Junior, prestigiaram o lançamento, Reginaldo Godoy, Alexandre Rocha Dantas, Michel Gonçalves, Felipe Francatto Gonçalves, João Donisete Dezotti, Josué Lolli e Fabiana Prado Couto.