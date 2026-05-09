Capitão do Corpo de Bombeiros morre em acidente na Rodovia dos Bandeirantes em Campinas

Hudson Mauricio Humphreys comandava unidade que atende Americana e cidades da região

O capitão e comandante do Corpo de Bombeiros de Americana e região, Hudson Mauricio Humphreys, de 44 anos, morreu na madrugada deste sábado (9) após um acidente de trânsito na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas.

Segundo informações da Artesp, o oficial pilotava uma motocicleta Harley 1200 no sentido interior quando foi atingido na traseira por um caminhão no km 87 da rodovia.

Com o impacto, Hudson caiu na pista e, na sequência, foi atropelado por um veículo Jeep Compass que trafegava logo atrás. A vítima foi arremessada ao acostamento e não resistiu aos ferimentos.

Hudson Humphreys comandava o 3º Subgrupamento do 16º Grupamento de Bombeiros, responsável pelo atendimento em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Monte Mor.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo publicou uma nota de pesar lamentando a morte do comandante.

“Neste momento de dor, a Defesa Civil do Estado se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, desejando força, conforto e serenidade a todos”, informou o órgão.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Fonte: g1 Campinas e Região

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12