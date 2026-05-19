JAGUARIÚNA INTENSIFICA PREPARAÇÃO PARA COPA INTEGRAÇÃO E 28º JOMI

O último final de semana foi marcado por diversas atividades envolvendo os participantes do Programa Viva Melhor, que seguem se preparando, de maneira especial, para o 28º JOMI (Jogos da Melhor Idade), marcado para a cidade de São João da Boa Vista, entre os dias 1 e 7 de junho, bem como para a 16ª Copa Integração Esportiva da Terceira Idade (CIETI), a ser realizada neste sábado, dia 23, aqui em Jaguariúna.

No sábado, 16, aconteceu o “Encontro Esportivo” entre Jaguariúna e Tuiuti, no Centro Dia do Idoso, movimentando diversas modalidades, além da 1ª Rodada de Voleibol da ADR Terceira Idade, no Ginásio do Azulão. Nos confrontos das equipes 60+, vitória jaguariunense diante de Aguaí e derrota contra Artur Nogueira.

Encerrando a programação, ainda no sábado, Jaguariúna esteve presente no Festival de Dança de Salão e Coreografia, realizado no Clube do Sargento, em São Paulo.

Para a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, o Programa Viva Melhor segue promovendo esporte, lazer e integração social, valorizando a saúde e a qualidade de vida da população idosa de Jaguariúna.

Foto: Thiago Carvalho