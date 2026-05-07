Motociclista fica presa embaixo de carro de autoescola após acidente em Jaguariúna
Colisão aconteceu na quarta-feira em frente ao Parque Luís Barbosa e mobilizou equipes de socorro
Uma motociclista ficou presa embaixo de um carro de autoescola após um acidente registrado na quarta-feira, dia 6, em frente ao Parque Luís Barbosa, em Jaguariúna.
Segundo informações, a colisão envolveu uma motocicleta e um veículo utilizado para aulas de direção. Com o impacto, a vítima acabou ficando sob o automóvel, gerando preocupação entre pessoas que passavam pelo local.
Populares acompanharam a ocorrência até a chegada das equipes de resgate. A motociclista recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as causas do acidente, que deverão ser apuradas.
