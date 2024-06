Lançamento do 4º Festival Gastronômico acontece nesta quinta em Artur Nogueira

Com estrutura montada na extensão da Lagoa dos Pássaros, evento reúne pratos com preços acessíveis e shows ao vivo

O evento de lançamento do 4º Festival Gastronômico de Artur Nogueira “Comida com Afeto” acontece nesta quinta (27) e sexta-feira (28), a partir das 17h30.

Com estrutura montada na extensão da Lagoa dos Pássaros, o evento contará com uma variedade de pratos com preços acessíveis. Os shows ao vivo ficarão por conta de Will Duka e Thiago Gouveia.

O evento é promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e conta com patrocínio da Net Aki, Sicred, Supermercado Buona Gente e Microlins.

OPÇÕES VARIADAS E PREÇOS ACESSÍVEIS

Os estabelecimentos estarão com as barraquinhas montadas, oferecendo os pratos exclusivos em tamanhos e preços menores – dessa forma, a população conseguirá experimentar de tudo.

Os pratos foram divididos em nove categorias, incluindo hambúrgueres, sobremesas, quitutes, drinks, entre outras. Os preços, portanto, serão tabelados com preços que variam entre R$15,00 e R$20,00 e R$25,00.

O FESTIVAL

O Festival Gastronômico já faz parte do calendário do município e costuma reunir dezenas de comércios participantes, entre bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, além de outros estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar.

Durante todo o mês de julho, os clientes podem consumir os pratos no próprio estabelecimento, além das opções de delivery e drive-thru. Este ano, o tema do festival é ‘Comida com Afeto’, por isso, cada estabelecimento preparou um prato que remete a algum momento especial da vida.

São 33 comércios participantes e os pratos de cada um foram divididos em nove categorias:

1) Sobremesa – Açúcar e Aconchego; 2) Prato Feito – Sabores da Vovó; 3) Comidas FIT – Receitas FITS do Coração; 4) Pizzas – Tradição em Fatias; 5) Oriental – Temperos da Bachan; 6) Quitutes – Gostinho de Feira; 7) Porção e Petiscos – Porções de Lembranças; 8)Hambúrgueres – Afeto na Brasa; 9) Drink – Brindes de Carinho.