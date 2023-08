Lar São Vicente de Paulo de Santo Antônio de Posse Promove Feijoada Beneficente

Da Redação

Foto Divulgação

O Lar São Vicente de Paulo de Santo Antônio de Posse tem a honra de convidar toda a comunidade para participar da sua tão esperada Feijoada Beneficente. Este evento não apenas promete saciar o seu paladar com uma feijoada deliciosa, mas também aquecerá os corações com ações solidárias.

A Feijoada Beneficente está marcada para o dia 26 de agosto, e você poderá retirar a sua porção na sede da instituição, localizada em Santo Antônio de Posse, das 11h às 12h. Uma oportunidade imperdível para almoçar bem e fazer o bem.

Para garantir a sua porção de feijoada, é necessário fazer seu pedido antecipadamente. Cada porção, que serve generosamente duas pessoas, está sendo oferecida pelo valor de apenas R$ 20,00.

Ao participar desta Feijoada Beneficente, você não apenas satisfará seu apetite com uma feijoada de dar água na boca, mas também contribuirá diretamente para a causa do Lar São Vicente de Paulo. Seu apoio é fundamental para que a instituição continue seu trabalho essencial em prol da comunidade.

Para fazer seu pedido e garantir sua deliciosa feijoada, entre em contato pelos seguintes meios:

– *Telefone: 3896-2503

Seja parte desta ação solidária! Junte-se a nós no dia 26 de agosto para desfrutar de uma refeição saborosa enquanto ajuda aqueles que mais necessitam. O Lar São Vicente de Paulo de Santo Antônio de Posse conta com sua generosidade para continuar fazendo a diferença em nossa comunidade. Contamos com você!