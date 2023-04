Larissa Helena é coroada Miss Universo Artur Nogueira e encanta a todos com sua beleza e carisma

A jovem representará o município na etapa estadual do concurso nesta quinta-feira (06)

Larissa Helena, de 24 anos, garantiu o título de Miss Universo Artur Nogueira 2023 no último sábado (01). Além da grande vencedora, outras 17 meninas desfilaram na passarela em busca do tão sonhado título. O evento, apoiado pela Prefeitura de Artur Nogueira, reuniu centenas de pessoas no Ginásio Maurício Sia.

A nova Miss Universo Artur Nogueira levou para casa uma premiação no valor de R$2 mil e presentes de diversos comércios locais. Além disso, ela concorrerá na etapa estadual do concurso, representando o município nogueirense nesta quinta-feira (06).

O prefeito Lucas Sia (PSD) parabeniza todas as candidatas e a organização do evento pelo excelente trabalho. “É com muito orgulho que parabenizo Larissa Helena pela conquista do título, assim como todas as outras 17 jovens que mostraram beleza, elegância e simpatia. Esse concurso é uma oportunidade de valorizar e destacar a beleza feminina da nossa cidade, e tenho certeza de que a Larissa irá representar muito bem Artur Nogueira em futuros concursos”, disse.

Além do chefe do Poder Executivo Municipal, estiveram presentes o vice-prefeito Davi Fernandes, vereador e líder de governo Melinho, e os edis Henrique Telles e Zé Pedro Paes.

Após cinco anos sem acontecer, a 23ª edição do concurso foi organizada pelo missólogo Paulo Munhoz, com apoio da Prefeitura, através das Secretarias de Cultura & Lazer e Comunicação.