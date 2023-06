Leilão Virtual Terra Boa 2023 oferta 95 touros e fêmeas Nelore em 2 de julho

A Fazenda Terra Boa preparou 80 touros e 15 fêmeas Nelore de alto valor genético para oferta em seu leilão virtual, que será promovido no dia 2 de julho, a partir das 13 horas (horário de Brasília). Os animais foram cuidadosamente selecionados e apresentam características desejáveis para a pecuária, como excelente caracterização racial. A Terra Boa investe continuamente no Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN).

“Sou verdadeiramente apaixonado pelo Nelore. Desde que tive meu primeiro contato com esses animais, fiquei impressionado com sua imponência. Além disso, criar e trabalhar com a raça é gratificante. Com o dia a dia, podemos ver o progresso genético e o desempenho de animais ao longo do tempo, o que é extremamente recompensador. Esperamos um grande leilão, com objetivo de levar bons resultados à Fazenda Terra Boa”, comenta José Luiz Niemeyer dos Santos, sócio-proprietário da Fazenda Terra Boa.

A Fazenda Terra Boa tem sua história marcada por pioneirismo e excelência na pecuária nacional. A criação de bovinos teve início na década de 50, quando o fundador José Travassos dos Santos – responsável pela aquisição da gleba e implantação da fazenda – adquiriu os primeiros animais da raça Nelore, até então, focando na criação de rebanho comercial. Seu primeiro animal produzido, o RGN 001 da seleção Nelore, nasceu em setembro de 1965, após investimento em matrizes puras, já sob a liderança do atual sócio-proprietário José Luiz Niemeyer dos Santos.

O Canal Rural fica responsável pela transmissão do Leilão Virtual Terra Boa 2023. As assessorias são de Guto Assessoria e Duetto Consultoria Pecuária. A leiloeira é a Central Leilões e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) chancela o evento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99641-1770 ou (18) 98121-6005.

Leilões oficiais

Os criadores que oficializam seus leilões na ACNB demonstram visão e comprometimento, colaborando para o fortalecimento e a valorização da raça Nelore e de seu próprio negócio. Com a oficialização, o promotor contribui com o valor equivalente a 1 salário mínimo para a ACNB e, em contrapartida, tem o seu leilão divulgado para todos os associados e a rede de relacionamentos da entidade, fortalecendo sua comunicação e ampliando o alcance a potenciais investidores. Os recursos arrecadados com a oficialização de leilões são integralmente aplicados pela ACNB e pelas Associações Regionais do Nelore conveniadas em ações de promoção da genética e da carne Nelore.