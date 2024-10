Associação Pró Vida de Santo Antônio de Posse Forma Voluntários e Inicia Atividades do Amor Exigente

Após quatro meses intensivos de treinamento, os voluntários do programa Amor Exigente estão prontos para iniciar suas atividades em Santo Antônio de Posse. A partir de 15 de outubro, todas as terças-feiras, às 19h30, a Associação Pró Vida abrirá suas portas para receber famílias que desejam prevenir a dependência química, o abuso de álcool e comportamentos inadequados, ou que já enfrentam esses desafios.

O programa Amor Exigente é uma iniciativa inovadora, focada no fortalecimento de famílias, pais, jovens e educadores. Ele oferece Grupos de Apoio para prevenir o uso de álcool e outras drogas, utilizando uma abordagem baseada na auto e mútua ajuda. Voluntários capacitados conduzem os encontros e auxiliam as famílias a superarem conflitos, encontrando nos doze princípios básicos do programa uma forma de recuperar a autoestima e a união familiar.

De acordo com a Associação Pró Vida, o Amor Exigente é eficaz na proteção do bem mais precioso de qualquer sociedade: seus filhos.

Serviço

Início: 15 de outubro de 2024, às 19h30

Encontros semanais: Todas as terças-feiras

Local: Associação Pró Vida

Endereço: Rua Eduardo Bergo, 149, Vila Esperança (Próximo à Prefeitura)

Romeu Jr. – Presidente Pro Vida

Cibele – Voluntaria

Rogerio – Coordenado do AE Posse

