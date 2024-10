Cinema de animação movimenta agenda cultural gratuita em Campinas

Estúdio de Animação no SESC, no dia 26, e Mostras do Dia Internacional da Animação, no dia 28, estão na programação

No Brasil e em mais de 30 países, 28 de outubro é considerado o Dia Internacional da Animação. Celebrando a data e o cinema de animação, a agenda cultural de Campinas traz boas opções gratuitas, para crianças e adultos.

SESC Campinas

O Núcleo de Cinema de Animação de Campinas monta um Estúdio Experimental de Animação, no dia 26 (sábado), das 10h30 às 12h30 e das 14h às 16h, no Sesc Campinas, localizado na Rua Dom José I, no bairro Bonfim.

Voltada para crianças a partir de 7 anos, acompanhadas por um adulto responsável, a oficina é gratuita e oferece a oportunidade de experimentar várias técnicas de animação. Os participantes poderão explorar estações com desenho animado em papel, recortes em cartão, sombras chinesas, animação com areia, desenho sobre película e criação de trilhas sonoras. As inscrições são limitadas e devem ser feitas no local, a partir de 30 minutos antes do início de cada sessão.

Dia Internacional da Animação

O Dia Internacional da Animação (DIA) é comemorado em todo o país, com uma mostra de curtas-metragens exibida simultaneamente em várias cidades e regiões. Em Campinas, com o apoio do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas e sob a coordenação da animadora Rafaela Repasch, a 21ª edição do evento acontecerá no Laboratório de Imagem e Som (LIS) da Unicamp, às 19h30, no dia 28 de outubro.

O evento contará com duas mostras especiais: a Mostra Nacional, com oito curtas-metragens, e a Mostra Regional, com seis produções, incluindo o curta “1500”, de Maurício Squarisi, um dos fundadores e diretores do Núcleo. No curta, Squarisi retrata o encontro dos europeus Cabral, Caminha e Frei Henrique com os nativos, destacando as trocas de presentes, cultura e religião.

O evento tem como foco promover a integração cultural em todas as regiões do país, mobilizando diversas comunidades e facilitando o acesso da população à cultura. A lista dos filmes que integram as mostras está disponível no link: www.diadaanimacao.com.br.

Em novembro

O LIS-Unicamp vai sediar entre 06 e 08 de novembro a 6ª edição da LESMA – La Extraordinária Semana de Mostras Animadas, com oficina, mesas de conversa, masterclass e exibições. As mostras são gratuitas e acontecem diariamente às 19h. A Mostra Nyama de Animação Negra é no dia 06, a Mostra de Animação Indígena no dia 07 e Mostra de Animações do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas no dia 08. A programação completa pode ser consultada pelo instagram @lesma.unicamp.

Serviço:

Estúdio Experimental de Animação no SESC Campinas

Com o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas

Data: 26/10 (sábado)

Grátis, para crianças a partir de 07 anos, acompanhadas por um adulto de referência

Local: Sala de Atividades 1 do SESC Campinas

Endereço: Rua Dom José I, 270/333 – Bonfim – Campinas/São Paulo – 13070-741

Mais informações: https://www.sescsp.org.br/programacao/estudio-experimental-de-animacao/

Dia Internacional da Animação – Em Campinas

Mostra Nacional e Mostra Regional – São Paulo

Data: 28/10/2024

Horário: 19h30

Grátis

Local: LIS- Unicamp

Mais informações: www.diadaanimacao.com.br

6ª LESMA – La Extraordinária Semana de Mostras Animadas

Data: de 06 a 08 de novembro

Local: LIS-Unicamp

Programação completa em: @lesma.unicamp (instagram)