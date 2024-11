Leonardo é recebido de forma calorosa no primeiro dia do Navio Cabaré

A PromoAção, maior empresa de festivais em alto-mar do mundo, deu início ontem à aguardada viagem do Navio Cabaré, um evento que já entrou para a história como uma das maiores celebrações da música sertaneja.

Leonardo foi recebido com muito carinho pelo público durante sua chegada ao navio no Porto de Santos, onde milhares de fãs aguardavam para demonstrar seu amor e admiração. O clima de festa e expectativa tomou conta do local, dando início à atmosfera especial que permeia toda a viagem.

A primeira noite foi marcada por apresentações inesquecíveis de grandes nomes da música. Thiago Carvalho começou as apresentações com um grande show sunset e aqueceu os corações a bordo cantando “Faz Amor e Some”, “Arranhando o Azulejo” e “Força Tarefa” do seu projeto AO VIVO gravado em Goiânia.

Em seguida, a dupla César Menotti & Fabiano voltou a bordo do Gigante dos mares e emocionou o público ao som de hits como “Leilão”, “Ciumenta”, “Como Um Anjo” e “Lugar Melhor Que BH”, garantindo momentos de pura nostalgia. Já o grupo Raça Negra trouxe todo o romantismo de suas canções clássicas, incluindo “Cheia de Manias”, “É Tarde Demais”, “Cigana” e “Quando Te Encontrei”, que fizeram os passageiros cantar e dançar juntos em uma celebração única.

O grande destaque ainda está por vir! Hoje à noite, o anfitrião Leonardo sobe ao palco principal do MSC Seaview para embalar os fãs com seus maiores sucessos.

Além dos shows, o Navio Cabaré conta com uma programação exclusiva, com festas temáticas, experiências gastronômicas, e momentos de lazer e interação que garantem a diversão dos passageiros ao longo de toda a jornada.