Lesão tira Vini Jr de jogos decisivos

Vini Jr ficará de fora do jogo do Real Madri (Espanha) contra o Liverpool (Inglaterra), na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (27) e por outras partidas importantes, nas próximas semanas. De acordo com nota divulgada pelo clube merengue, o brasileiro lesionou-se durante o confronto com o Leganés, disputado no domingo (24), pela 14ª rodada do campeonato espanhol. Uma má notícia para o técnico Carlo Ancelotti, que sofreu duas derrotas nos últimos três jogos da Liga dos Campeões e está na 18ª posição na tabela, com seis pontos em quatro jogos.

De acordo com o comunicado do clube, o jogador do Real Madri e da Seleção brasileira sofreu uma contusão no bíceps femoral da perna esquerda. Ele participou dos 90 minutos da última partida do campeonato espanhol, mas após o término do jogo, no vestiário, reclamou de dores e passou por exames e aí veio o diagnóstico, confirmado a lesão.

Na última temporada, Vini Jr sofreu com a mesma lesão em duas oportunidades, também em um momento onde o calendário estava apertado com jogos de Seleção Brasileira e de seu clube. Não à toa, o atleta foi às redes sociais se queixar da sequência de compromissos, mas garantiu um retorno breve.

A equipe médica do Real Madri estima que o atleta ficará em processo de recuperação por cerca de 20 dias, o que deve lhe impedir de jogar os dois próximos jogos da Liga dos Campeões, contra o Liverpool, da Inglaterra, no meio da semana, e contra o Atalanta, na Itália, no dia 10 de dezembro. Um desfalque relevante para o clube, que precisa subir na tabela para garantir uma vaga nas oitavas de final do campeonato europeu.

Reportagem, Max Gonçalves.

Agência Voz