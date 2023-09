Lideranças do Circuito das Águas paulista se reuniram para deliberar sobre ranqueamento das estâncias.

No último dia 25 de agosto, o Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro esteve presente em uma reunião de significativa importância no Município de Lindoia, onde o consórcio Circuito das Águas Paulista (Cicap) promoveu um encontro envolvendo líderes municipais, gestores e secretários das cidades consorciadas. O propósito desse encontro foi abordar a temática do ranqueamento das estâncias turísticas, um processo executado em colaboração com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

O intuito principal da reunião foi permitir a troca de conhecimentos técnicos relacionados ao correto preenchimento dos formulários necessários para o ranqueamento das estâncias – esta classificação tem um papel crucial no asseguramento do financiamento de projetos voltados para o desenvolvimento da infraestrutura turística na região. O Assessor Técnico da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vanilson Fickter, representou o Governo Estadual, fornecendo detalhes sobre o funcionamento do sistema e orientações essenciais para garantir o sucesso no processo de preenchimento e submissão da documentação por parte dos Municípios; durante o evento, os prefeitos e secretários presentes tiveram uma oportunidade singular para aprofundar o diálogo sobre o ranqueamento e colaborar na busca por investimentos que impulsionem o setor turístico, resultando, por consequência, em um estimulo à economia local.

Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, presidente do Cicap, enfatizou a relevância de receber informações diretas do Governo do Estado. “É fundamental que os gestores municipais acompanhem de perto o processo de preenchimento desses dados, visto que a progressão na classificação dos Municípios tem um papel central para o sucesso do Circuito das Águas Paulista”, destacou.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, ressaltou a importância da reunião. “Participar desse encontro foi de extrema importância para nossa cidade. As orientações recebidas e o diálogo sobre o ranqueamento das estâncias vão fortalecer nossos esforços locais. Estamos confiantes de que essa troca de conhecimentos contribuirá para nossa classificação e, consequentemente, para a obtenção de recursos que impulsionarão nosso desenvolvimento econômico. Agradeço a todos os envolvidos por essa oportunidade valiosa”, concluiu.

O Cicap, que corresponde ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista, é composto pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. O seu propósito é promover o crescimento econômico e turístico na região.